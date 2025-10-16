EssilorLuxottica acquista RetinAI
Nuova acquisizione per EssilorLuxottica, a pochi giorni dall'autorizzazione a salire fino al 20% in Nikon e dall'impegno di produrre 10 milioni di smart glasses all'anno entro il 2026. Questa volta a finire nel mirino del colosso italiano dell'occhialeria guidato da Francesco Milleri (nella foto) è Ikerian AG, società che opera con il marchio RetinAI. L'operazione rafforza la strategia legata all'AI del gruppo, integrando software avanzati basati su machine learning e computer vision con l'obiettivo di rendere più efficienti i processi clinici, di ricerca e farmaceutici. Nello specifico, le tecnologie RetinAI consentono di sviluppare soluzioni cliniche molto accurate, contribuendo a migliorare la qualità delle cure e l'esperienza per i pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
