Esplosione nel veronese un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto a tutte le scuole un minuto di silenzio da osservare domani mattina, prima dell'inizio delle lezioni, per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita nell'esplosione nel veronese avvenuta due giorni fa. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione nel veronese, un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita

