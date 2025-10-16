Esplosione nel veronese un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto a tutte le scuole un minuto di silenzio da osservare domani mattina, prima dell'inizio delle lezioni, per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita nell'esplosione nel veronese avvenuta due giorni fa. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

esplosione nel veronese un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita

© Iltempo.it - Esplosione nel veronese, un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita

Argomenti simili trattati di recente

esplosione veronese minuto silenzioIn tutte le scuole domani minuto silenzio per carabinieri morti - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto a tutte le scuole un minuto di silenzio da osservare domani mattina, prima dell'inizio delle lezioni, per ricordare i tre carabinieri che hann ... Riporta ansa.it

esplosione veronese minuto silenzioStrage nel Veronese, domani minuto di silenzio a scuola per i carabinieri morti - L’esplosione mortale in provincia di Verona che ha spezzato la vita di tre carabinieri due giorni fa ha scosso profondamente il Paese e domani loro saranno ricordati in tutte le scuole italiane. Secondo msn.com

esplosione veronese minuto silenzioLa Russa chiede minuto di silenzio in Aula per i tre Carabinieri vittime di esplosione nel Veronese - (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Un minuto di silenzio è stato osservato in Senato in onore dei tre carabinieri morti nella deflagrazione del casolare. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Veronese Minuto Silenzio