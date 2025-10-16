Esplosione nel Veronese nei video delle bodycam la donna con la molotov | Il custode giudiziario del casolare | Sotto le macerie potevo esserci io me l' avevano giurata

A innescare la miccia sarebbe stata Maria Grazia, provocando lo scoppio dell'edificio saturo di gas. Gli investigatori ipotizzano che abbia convinto i fratelli ad allontanarsi e che era disposta anche ad "immolarsi". Venerdì i funerali dei militari: presenti Mattarella e Meloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione nel Veronese, nei video delle bodycam la donna con la molotov | Il custode giudiziario del casolare: "Sotto le macerie potevo esserci io, me l'avevano giurata"

Tg2. . L'esplosione del casolare a #CasteldAzzano nel veronese, in cui sono rimasti uccisi tre carabinieri. 2 dei 3 fratelli arrestati saranno interrogati oggi, nei loro confronti la procura procede per strage - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione casolare nel Veronese, nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov #verona #casteldazzano #16ottobre - X Vai su X

Esplosione casolare nel Veronese, nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov - Emergono nuovi particolari nell'inchiesta sui tre fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione a Castel d'Azzano (Verona), in cui sono morti tre carabinieri dei reparti speciali. Riporta msn.com

Esplosione a Castel d’Azzano: il video choc del boato che ha ucciso tre carabinieri - Il video choc dell’esplosione a Castel d’Azzano mostra il boato che ha ucciso tre carabinieri: l’abitazione era saturata di gas dai fratelli Ramponi. Come scrive la7.it

Esplosione uccide tre carabinieri: il momento della deflagrazione VIDEO - In un video il momento dell'esplosione avvenuta a Castel D'Azzano, nel Veronese. Da ilgazzettino.it