Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, 78-89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande reazione dell’EA7, arriva la ... oasport.it
Chanel Totti a Pechino Express, tensione con papà Francesco: "Non vuole segua le orme di Ilary" ilgiornale.it
Adani sicuro: «Epoca in cui vale tutto! Contratti forti non gestiti. Inter? Ecco cosa penso di Ausilio» internews24.com
Femminicidio Manuela Petrangeli, gli audio dell'ex al Tg5: "Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo" tgcom24.mediaset.it
La sorpresa di Trump: "Incontrerò Putin a Budapest e vedremo come finire la guerra in Ucraina" iltempo.it
Angelina Mango pubblica il nuovo album "Caramé" dopo un anno di pausa, ecco la tracklist: "Ho scritto 15 ... ilgiornaleditalia.it
Ferrari 275 Gtb/4 a tre milioni e Aston Martin Valkyrie di Ricciardo a due
Record di oltre tre milioni di euro in Belgio per la Ferrari 275 Gtb/4, mentre la Valkyrie "Badger B... ► gazzetta.it
Walking Tour Napoli con Carlotta Gagna (Gratis + regalo)
Carlotta Gagna invita la community a un pomeriggio di movimento e benessere sullo splendido lungom... ► napolitoday.it
Marito e moglie trovati morti in casa a colpi di arma da fuoco: omicidio suicidio a San Benedetto del Tronto
Le vittime della tragedia, una coppia senza figli, sono entrambi ottantenni: lui Mario Cutella e le... ► fanpage.it
In un Posto al Sole Diego ha un'idea, mentre Silvia continua a dire "no" a Guido
Diego ha un’idea: assumere al Vulcano Gianluca, finché non torna Silvia. Nel frattempo però il ragaz... ► ilfoglio.it
Il M5s in Campania punta su Luca Trapanese. La paura di Fico e Conte è di essere stritolati dal campo largo
Il M5S si affida a nomi dalla storia potente come Luca Trapanese. Ma la paura dei pentastellati è r... ► fanpage.it
Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale
Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercat... ► calcionews24.com
Rugani Juventus: novità importanti per il futuro del difensore. Potrebbe concretizzarsi questo scenario, ecco l’ultima mossa della dirigenza bianconera
di Redazione JuventusNews24Rugani Juventus: scenario a sorpresa per il difensore, potrebbe concretiz... ► juventusnews24.com
Andrè De La Roche all’Accademia di Balletto, Musica e Teatro
Un appuntamento imperdibile per il mondo della danza: mercoledì 23 ottobre, l’Accademia di Ballett... ► napolitoday.it
Chieti, il complesso dell’ex Conservatorio delle Clarisse sarà rigenerato: previsto un polo per università e cultura
Un nuovo futuro per l’ex Conservatorio delle Clarisse, nel cuore del centro storico di Chieti. Mar... ► chietitoday.it
Stadio Napoli, l’allarme di Manfredi e Abodi spaventa i tifosi: “Ora il rischio è reale”
Le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi hanno acceso l’allarme in città. Durante il convegn... ► spazionapoli.it
Palermo, funerali di Paolo Taormina il 21 ucciso da colpo di pistola
Applausi e palloncini bianchi e azzurri all’esterno della Cattedrale di Palermo per i funerali di P... ► tv2000.it
Uomini e Donne, rottura tra Giada Rizzi e Marcello Messina: lei svela cosa è successo
È finita la storia d’amore tra Giada Rizzi e Marcello Messina, conosciutisi e innamoratisi all’inte... ► anticipazionitv.it
Diciotto anni di attività, Promoberg consegna la targa a “Ragazzi On the Road”
Nell’ambito del Forum della Polizia Locale alla Fiera di Bergamo, Promoberg ha consegnato oggi un r... ► bergamonews.it
Sanremo Giovani, sarà Gianluca Gazzoli il conduttore
Carlo Conti ha annunciato che Gianluca Gazzoli, noto podcaster, sarà il conduttore di Sanremo Giova... ► ildifforme.it
Bonus auto elettriche 2025: online i tutorial ufficiali per fare domanda dal 22 ottobre
Il ministero dell'Ambiente ha confermato la data di apertura dello sportello per richiedere l'incen... ► fanpage.it
Calciomercato.com – Pisa Verona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni
2025-10-16 18:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Di Alessandro Righe... ► justcalcio.com
Preghiera della sera del 16 Ottobre 2025: “Santo Spirito scendi su di me”
“Spirito Santo scendi su di me”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare ... ► lalucedimaria.it
Juventus, talenti e tattica: Yildiz e Paz
Emanuele Giaccherini ha le idee chiare: Kenan Yildiz surclassa Paz e rappresenta il futuro radioso ... ► ilprimatonazionale.i
Bayern Monaco Juventus Women 0 0 LIVE: grande occasione per Harder
di Redazione JuventusNews24Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cr... ► juventusnews24.com
Nicolai Lilin a processo per le frasi contro i giornalisti Rai: “Quelle parole non erano un incitamento”
È ufficiale: lo scrittore e opinionista televisivo dovrà comparire davanti ai giudici per le dichia... ► thesocialpost.it
Ancora pioggia e temporali in Puglia e nel Foggiano: doppia allerta meteo
Prosegue il maltempo in Puglia. Una nuova allerta meteo, prolungamento di quella diramata nella gi... ► foggiatoday.it
Autovelox, in questo caso la multa non è valida: cittadini al settimo cielo
Un’altra sentenza della Cassazione conferma il precedente orientamento in materia di Autovelox. Per... ► temporeale.info
Chi è la prima figlia di Gianni Rivera, Nicole: “È stato un pessimo padre”
Nel 1977 è nata la prima figlia di Gianni Rivera, Nicole, frutto dell’amore con la soubrette Elisab... ► metropolitanmagazine
Basket, Milano ritrova il carattere e batte Zalgiris in Eurolega
Vittoria di uno specifico enorme per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega, con i meneghini che v... ► oasport.it
Ucraina, Trump a Putin: “Ci vedremo a Budapest. La nostra telefonata ha segnato un grande progresso”
WASHINGTON – “Ci vedremo a Budapest, c’è un grande progresso”: così Donald Trump ha sintetizzato un... ► firenzepost.it
Targa Florio Classica, la prima tappa "la via delle Saline": il programma della manifestazione
Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato italiano Grandi ... ► palermotoday.it
Lutto per i tre Carabinieri morti nell’esplosione: venerdì i funerali, bandiere a mezz’asta nelle scuole. USR Veneto: un minuto di silenzio in classe
Si celebrano venerdì 17 ottobre le esequie dei tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano (VR). Il ... ► orizzontescuola.it
LIVE Bayern Monaco Juventus 0 0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.58 Inno... ► oasport.it
Al via al Teatro Modena la nuova stagione di Jazz’n’breakfast: colazione e concerto con grandi nomi
Dominique Dipiazza, Flavio Boltro, Luca Falomi, Max Trabucco, Eugenia Amisano, Massimiliano Rolff,... ► genovatoday.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16 10 2025 ore 20:25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio in collaborazione c... ► romadailynews.it
I bulldozer israeliani demoliscono casa palestinese in Cisgiordania
Al-Mughayyir, 16 ott. (askanews) - I bulldozer israeliani demoliscono una casa di proprietà di pales... ► quotidiano.net
Sinodo, il documento della Cei: “Lievito di pace e speranza”
Il cammino sinodale in Italia. Pubblicato online il documento finale, frutto di quattro anni di asc... ► tv2000.it
Trump: “Incontrerò Putin a Budapest per fermare la guerra”. Ma intanto lancia l’ultimatum che fa tremare il mondo
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che vedrà Vladimir Putin a Budapest, in ... ► thesocialpost.it
I Tomahawk della pace, e tutte quelle volte in cui si sono parlati Donald Trump e Vladimir Putin
Alla vigilia del nuovo incontro alla Casa bianca tra Volodomyr Zelensky e Donald Trump, il tycoon h... ► notizie.com
Lettera del sindaco di Lettomanoppello sull'omicidio Mancini: "Stop all'uso di una tragedia per fare spettacolo e allo sciacallaggio sociale"
Una lunga lettera aperta del sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso, a nome dell'ammin... ► ilpescara.it
Vaticano e Abusi, rapporto annuale Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
Un documento redatto ascoltando chi ha subito abusi. È stato presentato il nuovo rapporto annuale d... ► tv2000.it
Giuseppe Marsocci è il nuovo CEO del Gruppo Armani: inizia una nuova era.
La conferma ufficiale dopo mesi di voci: Giuseppe Marsocci assume il ruolo di CEO del Gruppo Armani... ► mondou.it
Sanremo Giovani 2025, il conduttore sarà Gianluca Gazzoli
Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast italiani di maggior successo, presenterà la gara... ► spettacolo.eu
AEW: Intricata la situazione tra Andrade e la WWE, sarebbe ufficialmente sotto contratto
Andrade è al centro di una battaglia legale tra WWE e AEW. Dopo la sua apparizione a sorpresa... ► zonawrestling.net
Sinner Djokovic, al Six Kings: Jannik è avanti un break | Diretta 3 2
Dopo la netta vittoria su Tsitsipas all'esordio nel Six Kings Slam, Jannik Sinner trova in semifi... ► corriere.it
Statale chiusa dopo un terribile schianto: coinvolti due camion e un’auto, vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere
Un boato improvviso, poi il silenzio rotto solo dal suono delle sirene. È quanto accaduto questa ma... ► thesocialpost.it
D'Alfonso (Pd) sulla Nuova Pescara: "È come la dieta: la cominciamo lunedì"
«Nuova Pescara è come il lunedì della dieta: arriva sempre domani, ma non inizia mai. E a ben legg... ► ilpescara.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 17 ottobre: Ender vuole sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Ca... ► movieplayer.it
LIVE Zalgiris Olimpia Milano, 78 89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande reazione dell’EA7, arriva la seconda vittoria in un campo complicato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 FINISCE QUI!! Zalgiris-Olimpia Milano 78-89. Gli uo... ► oasport.it
Liquidata la Le Pen, la Francia è ostaggio di un partitino al 2%
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso sull’ineleggibilità immediata della leader del Rn. L’... ► laverita.info
Halloween in fattoria: un'esperienza da brivido tra i Magredi
Quando il sole tramonta sui Magredi, il bosco si veste di ombre e di magia e prende vita un Hallow... ► pordenonetoday.it
“Volato via”: impatto violentissimo in Italia, è un giovanissimo. Dramma enorme
Il ruggito del motore, un suono familiare e rassicurante per chi vive la strada in sella a una due ... ► thesocialpost.it
Milano Cortina: apertura all'insegna dell'armonia, Malagò "San Siro valore aggiunto"
Sarà l'armonia il tema della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina,... ► iltempo.it
Sinner Djokovic, al Six Kings: Jannik tiene il servizio ancora a zero | Diretta 5 3
Dopo la netta vittoria su Tsitsipas all'esordio nel Six Kings Slam, Jannik Sinner trova in semifi... ► corriere.it
Sinner in campo contro Djokovic al Six Kings Slam – La diretta
Jannik Sinner in campo per la semifinale del torneo Six Kings Slam contro il campione serbo Novak D... ► lapresse.it
Equal arriva a Napoli: inclusività e uguaglianza
Equal, il progetto firmato ADCI – Art Directors Club Italiano – che dal2017 promuove l’inclusività... ► napolitoday.it
Casalnuovo: nuovo “Sold Out” per Giovanni Nappi e per il Parco delle Chiocciole con la terza edizione di Zuccando
Da Venerdì 24 ottobre alle ore 8.30 e proseguirà fino a venerdì 31 ottobre per i bambini delle scu... ► napolitoday.it
Pedone investito da una vettura: grave 74enne
Ha 74 anni l'uomo investito da una vettura mentre attraversava la strada in via Chiarini ad Arezzo... ► arezzonotizie.it
New York Lounge a Milano è il “Paradiso”: party esclusivi nella capitale della moda ed economia
Il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e del... ► 361magazine.com
Masterclass sui vini di Orvieto Doc. Appuntamento a Jesi il 22 ottobre
Alla scoperta dell’eccellenza: Masterclass dedicata ai Vini di Orvieto DOC. Un viaggio sensoriale ... ► anconatoday.it
Meloni Landini, lo scontro che segna la fine del linguaggio politico
È bastata una parola per scatenare l’ennesima tempesta politica. “Cortigiana”, ha detto Maurizio La... ► thesocialpost.it
Stand e corsi nelle scuole: le attività della Croce Rossa per la giornata della rianimazione cardiopolmonare
Il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Un'occasione unica ... ► pordenonetoday.it
Incendio in un deposito del quartiere Stanic di Bari: evacuate alcune abitazioni
Un incendio è divampato in ‘deposito’ in via Boggiano, una traversa di via Bruno Buozzi nel quarti... ► baritoday.it
M5S, Villani: “Pubblicata la lista per la provincia di Salerno. Ora la parola agli iscritti”
“Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente reso nota la lista dei candidati per la Circoscrizione del... ► salernotoday.it
Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo
Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo: 74enne soccorso dal 118, sul posto anche l’elisoccorso ... ► lortica.it
"Concerto per Moby Dick" a Palazzo Ducale in occasione della mostra dedicata al mito della balena
In occasione dell’apertura della mostra “Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità al... ► genovatoday.it
Trump: «Incontrerò Putin a Budapest»
Dopo l’incontro andato in scena in Alaska, si prospetta un nuovo bilaterale tra Donald Trump e Vlad... ► lettera43.it