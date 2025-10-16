Esplosione di Castel d' Azzano silenzio dei fratelli Ramponi davanti al gip Scorta d' onore per i feretri dei carabinieri morti

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia che ha avuto luogo nella tarda mattinata di giovedì nel carcere di Montorio, Franco e Dino Ramponi hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip del tribunale di Verona. I due dovranno rispondere dell'accusa di strage, per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Si svolgeranno domani pomeriggio a Padova, nella basilica di Santa Giustina, le esequie di Stato per i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel d’Azzano, Verona. La procura ipotizza anche il reato di strage per i tre fratelli Ramponi. A breve l'i - facebook.com Vai su Facebook

#ignotox Esplosione a Castel d’Azzano: il video choc del boato che ha ucciso tre carabinieri - X Vai su X

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Segnala ansa.it

La donna responsabile dell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano in una vecchia intervista: «Faccio saltare tutto» - Maria Luisa Ramponi è stata fermata per l'esplosione del casolare a Castel D'Azzano che ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 15 persone fra militari, agenti di polizia e vigili d ... Secondo tg.la7.it

Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Secondo tg24.sky.it