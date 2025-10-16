Esplosione di Calenzano | stop alla distribuzione di carbiranto nel deposito Eni
Dopo il disastro del 9 dicembre 2024 a Calenzano in cui hanno perso lavita 5 operai, Il deposito carburanti Eni cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Deposito Eni di Calenzano, dopo il disastro ecco lo stop definitivo: non farà più distribuzione di carburanti - Il sindaco Carovani: “Decisione che va incontro alle richieste dell’amministrazione e della comunità calenzanese” ... Da lanazione.it
Esplosione al deposito Eni di Calenzano, c’è un nuovo indagato - Prato, 18 settembre 2025 – L’avanzamento delle indagini sull’enorme esplosione al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024 porta oggi a iscrivere un nuovo nome nel registro degli indagati. Lo riporta lanazione.it
Per l'esplosione al deposito Eni gli indagati salgono a 10 - Nuovo avviso di garanzia nell'inchiesta della procura di Prato sull'esplosione al deposito Eni di Calenzano per cui è in corso un incidente probatorio. Come scrive ansa.it