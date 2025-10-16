Esplosione Castel D’Azzano VR choc Salis che giustifica i 3 occupanti per strage carabinieri | Gesto disperato negato loro diritto abitativo

Il messaggio della Salis ha suscitato sdegno diffuso per il fatto che l’europarlamentare non abbia dedicato neppure un pensiero immediato ai carabinieri caduti, di fatto confermando il suo "odio" verso le forze dell'ordine e il sostegno a chi occupa immobili, anche abusivamente L’europarlamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

