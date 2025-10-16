Esplosione casolare nel Veronese nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad innescare la miccia sarebbe stata Maria Grazia, provocando lo scoppio dell'edificio saturo di gas. Gli investigatori ipotizzano che abbia convinto i fratelli ad allontanarsi e che era disposta anche ad "immolarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Esplosione casolare nel Veronese, nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov

