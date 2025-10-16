Esplosione casolare nel Veronese nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov

Ad innescare la miccia sarebbe stata Maria Grazia, provocando lo scoppio dell'edificio saturo di gas. Gli investigatori ipotizzano che abbia convinto i fratelli ad allontanarsi e che era disposta anche ad "immolarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione casolare nel Veronese, nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov

Contenuti che potrebbero interessarti

Dentro la notizia. . Chi sono i fratelli Ramponi che hanno causato l'esplosione del casolare a Verona. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook

In un video il momento dell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano durante sgombero. Morti 3 carabinieri, si ipotizza il reato di strage - X Vai su X

Esplosione a Castel d'Azzano, il momento in cui è scoppiato tutto. VIDEO - Nel video girato durante la perquisizione si sente la fortissima esplosione che ha ucciso tre carabinieri a Castel d’Azzano, nel Veronese ... affaritaliani.it scrive

Esplosione a Castel d’Azzano: il video choc del boato che ha ucciso tre carabinieri - Il video choc dell’esplosione a Castel d’Azzano mostra il boato che ha ucciso tre carabinieri: l’abitazione era saturata di gas dai fratelli Ramponi. Si legge su la7.it

IL VIDEO. Esplosione in un casolare vicino Verona, muoiono tre Carabinieri - Tre arresti in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte con l'esplosione in un casolare nel Veronese, a Castel d'Azzano: una deflagrazione devastante ha causat ... Come scrive msn.com