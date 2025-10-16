Esplosione a Verona morti tre carabinieri | si indaga per strage Lo strazio del pm
VERONA – È una vera e propria strage quella su cui sta indagando la Procura di Verona, che ha formulato l’accusa più grave nei confronti dei tre fratelli Ramponi: Franco, Dino e Maria Grazia. Sono ritenuti responsabili dell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri dei Reparti Speciali: il brigadiere Valerio Daprà (56 anni), il carabiniere scelto Davide Bernardello (36 anni) e il luogotenente Marco Piffari (56 anni). Altre 27 persone tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimaste ferite. Secondo gli inquirenti, l’attentato sarebbe stato preparato da tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
