Esplosione a Verona morti tre carabinieri | si indaga per strage Lo strazio del pm

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VERONA – È una vera e propria strage quella su cui sta indagando la Procura di Verona, che ha formulato l’accusa più grave nei confronti dei tre fratelli Ramponi: Franco, Dino e Maria Grazia. Sono ritenuti responsabili dell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri dei Reparti Speciali: il brigadiere Valerio Daprà (56 anni), il carabiniere scelto Davide Bernardello (36 anni) e il luogotenente Marco Piffari (56 anni). Altre 27 persone tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimaste ferite. Secondo gli inquirenti, l’attentato sarebbe stato preparato da tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

esplosione a verona morti tre carabinieri si indaga per strage lo strazio del pm

© Thesocialpost.it - Esplosione a Verona, morti tre carabinieri: si indaga per strage. Lo strazio del pm

News recenti che potrebbero piacerti

esplosione verona morti treEsplosione durante lo sgombero a Castel D’Azzano (Verona), morti 3 carabinieri e 25 feriti: arrestati tre fratelli. Funerali di Stato - A far esplodere il casolare sarebbe stata la donna: dopo aver saturato di gas gli ambienti avrebbe provocato l’innesco. Da ilrestodelcarlino.it

esplosione verona morti treCosa si sa dell’esplosione della casa vicino a Verona in cui sono morti tre carabinieri - La donna che l’ha innescata ci viveva insieme a due fratelli in condizioni di marginalità, e da tempo dovevano sgomberare ... Segnala ilpost.it

esplosione verona morti treVerona, esplosione durante perquisizione di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante perquisizione di un casolare: morti 3 carabinieri. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Verona Morti Tre