Bethesda ha presentato in un’intervista l’imminente espansione Burning Springs per Fallout 76, in arrivo a Dicembre. Questa espansione segna il più grande aggiornamento del gioco dal 2020, introducendo una vasta nuova regione ispirata all’Ohio, eventi, meccaniche di gioco e molti nuovi personaggi. Tra questi ultimi arriva “The Ghoul”, uno dei protagonisti della serie TV Fallout (in arrivo con la seconda stagione, sempre a Dicembre ), che sarà doppiato dallo stesso attore, Walton Goggins. Espansione della Mappa: Un Viaggio nell’Ohio Post-Apocalittico Burning Springs aggiunge una nuova ambientazione desertica che strizza l’occhio ai fan di Fallout: New Vegas, ricca di oltre 20 nuove località, tra cui Highway Town, una comunità costruita su un cavalcavia autostradale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Esploriamo l’Ohio post nucleare nella nuova espansione di Fallout 76: Burning Springs