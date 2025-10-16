Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di La Valletta
Immaginatevi di camminare lungo strette vie di pietra dorata, mentre il profumo del mare si mescola con quello dei fiori di gelsomino che adornano i balconi in ferro battuto. Benvenuti a La Valletta, la capitale di Malta, una città che racchiude oltre quattro secoli di storia in appena 55 ettari di territorio. Questa straordinaria città fortezza, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1980, si erge maestosa su una penisola rocciosa che separa due magnifici porti naturali. La Valletta non è semplicemente una destinazione turistica, ma un museo a cielo aperto dove ogni pietra racconta una storia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sapevi che Düsseldorf ospita la più grande comunità giapponese della Germania? Esplora Little Tokyo tra ristoranti autentici, negozi e caffè: un viaggio nel Giappone… senza lasciare l’Europa! ? Prenota il tuo viaggio con Eurowings : www.eurowings.com - facebook.com Vai su Facebook
Itinerario alla scoperta dell’Abruzzo: uno splendido lago a forma di cuore, parco con daini e un antichissimo eremo - Impossibile resistere al fascino dei suoi boschi e delle sue montagne, che nel periodo autunnale si trasformano ... Secondo greenme.it
Alla scoperta della via Francigena Toscana: l’itinerario più bello - Un cammino magico ed emozionante che da oltre mille anni collega città, persone, luoghi, mettendo in contatto culture diverse e portando i pellegrini alla scoperta di paesaggi unici. Riporta siviaggia.it
Itinerario (gratuito) alla scoperta del metodo classico dell’Oltrepo - L’associazione Strada del vino e dei sapori dell’Oltrepo Pavese, con il contributo di Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Pavia, organizza domenica 26, con partenza da ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it