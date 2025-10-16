Esplode un' auto a metano nel Teramano | conducente ustionato
Un'auto alimentata metano è esplosa causando ferite gravi a un automobilista. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina a Villa Lempa, una frazione di Civitella del Tronto (Teramo), come riferisce l'Ansa.Secondo una prima ricostruzione, sembra che il ferito, un uomo di 49 anni, fosse a bordo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
