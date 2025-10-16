Esonero Tudor terremoto alla Juventus | annunciato il sostituto
Tudor continua a non convincere la società bianconera, già pronta a fare sedere sulla panchina della Juventus il successore del croato Il rientro dei nazionali alla Continassa ha un sapore più amaro rispetto ad altri club. In casa Juventus, infatti, si respira un clima teso, complice l’incertezza che aleggia attorno al futuro di Igor Tudor. Il tecnico croato, subentrato in corsa lo scorso anno per sostituire l’esonerato Thiago Motta, non è più un profilo così saldo sulla panchina bianconera e la società comincia a riflettere seriamente sul suo futuro. A preoccupare la dirigenza sono i risultati altalenanti e soprattutto i cinque pareggi consecutivi, che ricordano fin troppo da vicino il deludente finale di stagione dello scorso anno con Thiago Motta. 🔗 Leggi su Sportface.it
