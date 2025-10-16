Esiste una città in cui ci sono più librerie che persone perché hanno puntato tutto sui libri

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una libreria ogni 40 abitanti, una proporzione bizzarra che rende questa piccola città francese un borgo davvero unico nel suo genere. Tra libri antichi e festival letterari, ecco dove si trova questa suggestiva città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Esiste Citt224 Cui Sono