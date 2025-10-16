Esercito il generale Di Stasio in visita in Umbria

Perugiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante del Comando territoriale Sud, generale di divisione Andrea Di Stasio si è recato a Perugia al comando militare Esercito dell'Umbria nella caserma “Fortebracci”, struttura storica che nel XIV secolo fu un convento agostiniano.Accolto dal comandante, colonnello Stefano Silvestrini, il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

esercito generale stasio visitaEsercito, il generale Di Stasio in visita a Perugia - Il generale di divisione Andrea Di Stasio, ha fatto visita alla sede del Comando militare Esercito Umbria situato nella caserma "Fortebracci", a Perugia. Secondo msn.com

esercito generale stasio visitaComter Sud, il generale Mirra inaugura info point dell’Esercito a Napoli - Il comandante territoriale nazionale dell’Esercito, generale di corpo d’armata Gianpaolo Mirra, ha fatto visita a Palazzo Salerno, sede del ... Segnala pupia.tv

esercito generale stasio visitaIl Comandante Territoriale Nazionale dell’Esercito Gianpaolo Mirra in visita a Napoli - 2 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comandante Territoriale Nazionale dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Gianpaolo Mirra, si è recato in visita a Palazzo Salerno, sede del neocostit ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esercito Generale Stasio Visita