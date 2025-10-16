Esche avvelenate in paese attenzione! | l’allarme del Comune
“Possibile presenza di esche avvelenate nel Comune di Lavis, nella zona di via Furli”. È questo l’allarme lanciato oggi, 16 ottobre, dal sindaco Luca Paolazzi in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione.Il Comune – si legge in una nota – sta provvedendo a una pulizia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
