Errori medici 15mila denunce all’anno Ma solo in 3 casi su cento c’è una condanna | dallo scudo penale alla graduazione della colpa

Si è concluso con successo il convegno promosso da Cisl Medici Umbria dal titolo “La responsabilità professionale medica: verso la depenalizzazione?” che si è svolto nell’aula Mercati dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’evento, presieduto dal segretario generale Luca Nicola. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Errori sanitari, i medici chiedono lo scudo penale e gli ospedali sono al bivio tra auto-assicurazione e polizze salate - L’introduzione di uno scudo penale per difende i medici da denunce spesso immotivate, limitandone la punibilità alla colpa grave, non è passata al Consiglio dei ministri ... milanofinanza.it scrive