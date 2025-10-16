ERC – Novità e conferme nel calendario 2026
Il Campionato Europeo Rally presenta il calendario del prossimo anno tra ritorni, cambi di fondo e conferme. Rientra il Portogallo, la Polonia passa all’asfalto e si conferma l’equilibrio tra tradizione e innovazione L’European Rally Championship si prepara a vivere una stagione 2026 all’insegna della continuità ma anche di alcune novità mirate, pensate per mantenere alto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
