Erba anziana raggirata per 8mila euro da finto carabiniere | i veri militari arrestano il malvivente
Erba (Como), 16 ottobre 2025 – Aveva appena incassato 8.000 mila euro da una pensionata, una donna di 84 anni, impaurita da un complice e truffata. Ma l'uomo, un napoletano di 41 anni, ha fatto poca strada: ieri pomeriggio è stato fermato per un controllo dai carabinieri di Erba, che hanno notato il denaro contante nella disponibilità dell'uomo. A precisa domanda, non ha saputo dare una spiegazione credibile per quel denaro, facendo partire accertamenti che subito hanno consentito di risalire alla sua provenienza. Scoprendo così che poco prima una anziana donna era stata chiamata da un finto maresciallo dei carabinier i, che l'aveva spaventata dicendole che il figlio aveva investito con l’auto una donna anziana e la sua nipotina, ed era necessaria una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
