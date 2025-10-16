Era l’ultimo ricordo della mamma scomparsa L’appello disperato di un papà per il figlio

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cuore spezzato e un appello disperato viaggiano lungo i binari d’Abruzzo: la storia di Alex, un papà vedovo, e della sua coraggiosa ricerca di un semplice orsacchiotto che per i suoi figli vale un tesoro inestimabile. Il peluche è andato smarrito nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, a bordo di un treno che copriva la tratta da Pescara a Roseto degli Abruzzi, con partenza esattamente alle 15:20. Non si tratta di un giocattolo qualsiasi; è il simbolo tangibile dell’amore di una madre e l’ultimo, prezioso ricordo che i bambini hanno della loro mamma, venuta a mancare tragicamente lo scorso anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

