Equitazione - Best Rider Progetto Sport 2025 La Luna brilla ancora Barsacchi alle finali
Le amazzoni Emma Barsacchi e Rachele Lazzarini, con la partecipazione alla finale nazionale progetto Sport 2025 della Federazione italiana sport equestri (Fise), hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "Studente atleta di alto livello". Ancora soddisfazioni, dunque, per il Centro Equitazione "La Luna". Il Progetto Sport di salto ostacoli è un circuito di concorsi dedicati di livello regionale, molto selettivi sul piano tecnico, che hanno avuto inizio a marzo 2025; i binomi sommano i punteggi delle varie competizioni (vengono considerati solo i migliori risultati) e solo il 25% dei partecipanti si classifica per la partecipazione alla finale nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
