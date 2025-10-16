Equal arriva a Napoli | inclusività e uguaglianza
Equal, il progetto firmato ADCI – Art Directors Club Italiano – che dal2017 promuove l’inclusività nella comunicazione e combatte gli stereotipi di ogni genere, arriva per la prima volta a Napoli. Organizzato congiuntamente da ADCI e dalla Regione Campania, l’evento si terrà il 24 ottobre nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
