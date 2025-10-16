EP 3 | After the Hunt Eddington Squali La Festa del Cinema di Roma 2025

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parleremo di After the Hunt - Dopo la caccia, il nuovo e provocatorio film di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield. Di Eddington di Ari Aster, l'invettiva satirica sugli Stati Uniti con protagonisti Joaquin Phoenix e Pedro. 🔗 Leggi su Today.it

