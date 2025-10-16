EOLO FWA a 1 Gbps grazie al 5G mmWave e a Qualcomm A breve in Italia la velocità della fibra senza fibra
EOLO si prepara a rivoluzionare la sua offerta di connettività fixed wireless stabilendo un nuovo record nel settore: 1 Gbps su rete standalone 5G. Qualcomm fornirà le CPE.. 🔗 Leggi su Dday.it
