Entella-Sampdoria è già un derby-spareggio | il pronostico

Riprende il campionato di Serie B con una sfida da tutto esaurito: blucerchiati a Chiavari per confermare la ripartenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Entella-Sampdoria, è già un derby-spareggio: il pronostico

