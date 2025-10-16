Enrica Bonaccorti il commento di Antonella Elia ospite a La volta buona | Ma era il momento?
Oggi il pomeriggio televisivo di Rai Uno si è acceso di emozioni e qualche polemica inattesa. Durante la puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha dedicato l’apertura del suo programma ai grandi nomi della televisione italiana, accogliendo in studio Antonella Elia. L’ex valletta e showgirl, visibilmente coinvolta, ha ricordato il periodo in cui ebbe la fortuna di lavorare con mostri sacri come Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, raccontando anche un episodio legato ai suoi esordi. “ Io e Enrica Bonaccorti abbiamo fatto il primo anno a Non è la Rai insieme. In quel programma era un caos, tutte lì che cantavamo, ballavamo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Enrica Bonaccorti e il cancro: «Mi hanno accusata di non avere partecipato al ricordo di Baudo perché ero in vacanza...» - X Vai su X
"Il pubblico mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza…E poi sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti". Enrica Bonaccorti ha confidato che da quando ha deciso di no - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Elia: “Enrica Bonaccorti? Non andavamo molto d’accordo”/ “Pensava fossi in competizione con lei…” - ”. Da ilsussidiario.net
Antonella Clerici: il gesto da applausi per Enrica Bonaccorti - Diversi colleghi di Enrica Bonaccorti l'hanno omaggiata in un momento di grande difficoltà per la malattia. Secondo donnaglamour.it
Enrica Bonaccorti parla per la prima volta del cancro: "È una situazione difficile". Il gesto di Antonella Clerici - La conduttrice ha confermato che si tratta dello stesso tipo di tumore che ha colpito Eleonora Giorgi: "L'organo è lo stesso, una situazione difficile. Lo riporta today.it