Ennesima giravolta di Soumahoro adesso sposa la linea del governo sui migranti

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima giravolta di Aboubakar Soumahoro. Il deputato che, fino a qualche anno fa, si batteva per accogliere in Italia chiunque, a ogni costo, adesso organizza una kermesse sul “diritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa”. Insomma, pur senza dirlo in modo esplicito, sposa, per filo e per segno, il piano Mattei, quella strategia voluta dalla premier e dal centrodestra che prevede un aiuto alle nazioni del continente nero per fare in modo che chi è in difficoltà possa essere aiutato nel proprio paese di provenienza e, dunque, non affidarsi ai trafficanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

