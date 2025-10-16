Ennesima giravolta di Aboubakar Soumahoro. Il deputato che, fino a qualche anno fa, si batteva per accogliere in Italia chiunque, a ogni costo, adesso organizza una kermesse sul “diritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa”. Insomma, pur senza dirlo in modo esplicito, sposa, per filo e per segno, il piano Mattei, quella strategia voluta dalla premier e dal centrodestra che prevede un aiuto alle nazioni del continente nero per fare in modo che chi è in difficoltà possa essere aiutato nel proprio paese di provenienza e, dunque, non affidarsi ai trafficanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ennesima giravolta di Soumahoro, adesso sposa la linea del governo sui migranti