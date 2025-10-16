Ennesima giravolta di Soumahoro adesso sposa la linea del governo sui migranti
Ennesima giravolta di Aboubakar Soumahoro. Il deputato che, fino a qualche anno fa, si batteva per accogliere in Italia chiunque, a ogni costo, adesso organizza una kermesse sul “diritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa”. Insomma, pur senza dirlo in modo esplicito, sposa, per filo e per segno, il piano Mattei, quella strategia voluta dalla premier e dal centrodestra che prevede un aiuto alle nazioni del continente nero per fare in modo che chi è in difficoltà possa essere aiutato nel proprio paese di provenienza e, dunque, non affidarsi ai trafficanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sapete qual è la più grande giravolta tra le giravolte di Madame retromarcia Giorgia Meloni? Aver promesso di cambiare tutto e non aver cambiato niente. All’inizio eravamo preoccupati che realizzasse il suo programma, con le sue riforme divisive, i suoi procl - X Vai su X
MoVimento 5 Stelle. . In videochiamata con il nostro Marco Croatti che si trova sull’imbarcazione della Global Sumud Flotilla colpita dai Droni Israeliani. L'ennesima azione criminale in sfregio al diritto internazionale da parte del governo di Netanyahu. Giorgia - facebook.com Vai su Facebook
Ennesima giravolta di Soumahoro, adesso sposa la linea del governo sui migranti - Il deputato che, fino a qualche anno fa, si batteva per accogliere in Italia chiunque, a ogni costo, ... Riporta iltempo.it