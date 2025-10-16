Eni-Nigeria confermata in appello la condanna dei pm De Pasquale e Spadaro a 8 mesi
La Corte d’appello di Brescia presieduta ha confermato la condanna di primo grado a otto mesi per rifiuto d’ufficio nei confronti dei due pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Secondo l’accusa i due magistrati non hanno depositato atti favorevoli alle difese nel procedimento Eni-Nigeria. Le contestazioni. I fatti contestati si sono verificati fra gennaio e marzo 2021. In particolare i magistrati sono accusati di sei episodi di omissione d’atti d’ufficio per non aver depositato alle difese Eni gli elementi raccolti dal pm Paolo Storari durante l’inchiesta parallela ‘Falso complotto Eni’ su un presunto maxi depistaggio ai danni dei magistrati che accusavano il colosso dell’energia, con al centro la figura dell’ex legale esterno della società, Piero Amara, che in passato ha patteggiato una condanna per corruzione in atti giudiziari ed è stato coinvolto nella vicenda della sedicente Loggia Ungheria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
