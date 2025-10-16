La Corte d'appello di Brescia presieduta da Anna Dalla Libera ha confermato la condanna di primo grado a otto mesi per "rifiuto d'ufficio" nei confronti dei due pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Secondo l'accusa di primo grado i due magistrati non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, segnalati dal pm Paolo Storari, alle difese nel procedimento Eni-Nigeria. Il processo, per corruzione internazionale si è concluso con tutti assolti perché il fatto non sussiste. "Non ci credo. Mi dispiace, ma non ci credo", è il commento dell'avvocato Massimo Dinoia difensore dei due pm di Milano imputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eni-Nigeria, confermata in appello la condanna a 8 mesi per i pm