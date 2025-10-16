Eni-Nigeria confermata in appello la condanna a 8 mesi per i pm De Pasquale e Spadaro
La Corte d'appello di Brescia presieduta da Anna Dalla Libera ha confermato la condanna di primo grado a otto mesi per "rifiuto d'ufficio" nei confronti dei due pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Secondo l'accusa di primo grado i due magistrati non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, segnalati dal pm Paolo Storari, alle difese nel procedimento Eni-Nigeria. Il processo, per corruzione internazionale si è concluso con tutti assolti perché il fatto non sussiste. "Non ci credo. Mi dispiace, ma non ci credo", è il commento dell'avvocato Massimo Dinoia difensore dei due pm di Milano imputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Si conoscono sui social, lei vola in segreto in Nigeria, nasce un bambino: la storia di Sarah e Cyprian commuove il web - facebook.com Vai su Facebook
Caso Eni-Nigeria, confermata condanna per i pm De Pasquale e Spadaro - La Corte d’appello di Brescia presieduta da Anna Dallalibera ha confermato la condanna di primo grado a otto mesi per rifiuto di atti d’ufficio ... Da giornaledibrescia.it
Eni-Nigeria: confermata la condanna a 8 mesi per i pm di Milano - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Scrive giornaledibrescia.it
Prove non depositate al processo Eni-Nigeria: anche l’Appello condanna i pm De Pasquale e Spadaro - Confermata in secondo grado la pena di 8 mesi, per rifiuto d’atti d’ufficio nel 2021, all’allora procuratore aggiunto di Milano e al pm oggi in forza alla Procura europea ... Si legge su milano.corriere.it