Energia | Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G

(Adnkronos) – La provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, segna un passo decisivo verso un sistema energetico più ecologico e resiliente. È entrato in funzione un imponente progetto di smart microgrid nella città di Suqian, il più grande del suo genere sul lato utente nella regione. L'iniziativa, che integra e gestisce localmente fonti e consumi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Dopo la visita in #cina siamo tornati, pieni di energia e pronti per la nuova formazione di #baguazhang questo fine settimana. Pronti? ? 17-18-19 ottobre #spazionu #pontedera ,via Firenze 42 Info e prenotazioni [email protected] +39 351 6 - facebook.com Vai su Facebook

Il commissario Ue per il Clima, Wopke Hoekstra, sta attaccando la Cina a poche settimane dalla COP30, già compromessa dal ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi del 2015 https://energiaoltre.it/perche-lattacco-di-hoekstra-alla-cina-fa-vacillare-la-cop30/ - X Vai su X

Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G - I sistemi di ricarica V2G e il tracciamento solare aumentano l'efficienza del 40% ... Scrive adnkronos.com

Cina, capacità energia eolica-solare supera quella termica - La Cina ha annunciato che la sua capacità di energia eolica e solare ha superato per la prima volta quella dell'energia termica, alimentata soprattutto dal carbone, grazie alle nuove installazioni di ... Riporta ansa.it

Cina, la capacità eolica e fotovoltaica ha superato per la prima volta quella termica - La sua capacità eolica e fotovoltaica ha superato per la prima volta quella termica, alimentata dai combustibili fossili, carbone in ... Si legge su ilsecoloxix.it