Enel inaugura il nuovo store a Sottomarina con servizi energetici per famiglie e imprese

A Sottomarina è nato un nuovo Spazio Enel Partner con sede in viale Mediterraneo 194. Sviluppato su un'area di 50 metri quadri, è gestito dall’imprenditore Enrico Bonafè, titolare della Veneto Servizi che, con quello di Chioggia, raggiunge un totale di sei punti vendita tra le province di Rovigo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

