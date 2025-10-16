Endrick Juventus | assalto a gennaio? Ecco la verità Chiarezza sull’interesse dei bianconeri per il baby attaccante del Real Madrid cosa succederà nei prossimi mesi

Endrick Juventus: a gennaio verrà pianificato un assalto per il baby fenomeno del Real Madrid? Ecco la verità, è stata fatta chiarezza sul suo futuro. Un’idea estiva, una suggestione del passato, ma nessuna trattativa per il presente. Il calciomercato Juventus non è, al momento, in corsa per Endrick. A fare chiarezza sul futuro del baby-fenomeno del Real Madrid è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha smentito le voci di un possibile assalto bianconero a gennaio, pur confermando un importante retroscena estivo. Il retroscena: a giugno la Juve ci ha provato. « Ad oggi non c’è nulla tra la Juventus ed Endrick ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Endrick Juventus: assalto a gennaio? Ecco la verità. Chiarezza sull’interesse dei bianconeri per il baby attaccante del Real Madrid, cosa succederà nei prossimi mesi

