Endrick Juve | novità dalla Spagna questa big europea fa sul serio per il gioiello del Real Madrid! Sul piatto anche una super contropartita ecco la mossa che spiazza tutti

Endrick Juve: un top club europeo sarebbe pronto a fare follie per il 2006 del Real Madrid, sul piatto anche una super contropartita. Tutti i dettagli. Un nuovo, potente pretendente si iscrive alla corsa per Endrick. Dopo il calciomercato Juve e i club di Premier League, ora è il Paris Saint-Germain a spingere per il baby-fenomeno del Real Madrid. Come riportato dal portale spagnolo Defensa Central, il club parigino sarebbe pronto a un assalto a gennaio e, per convincere i “Blancos”, potrebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica di altissimo livello. L’assalto del PSG: sul piatto anche Fabián Ruiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Endrick Juve: novità dalla Spagna, questa big europea fa sul serio per il gioiello del Real Madrid! Sul piatto anche una super contropartita, ecco la mossa che spiazza tutti

