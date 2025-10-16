EMU Xemu v0.8108 | Disponibile l’Aggiornamento con l’Aggiunta Diretta di File XISO dal Menu!

L’emulazione Xbox originale compie un significativo passo avanti con il rilascio di Xemu versione 0.8.108. Questo nuovo aggiornamento, disponibile per Windows, macOS e Linux, introduce una funzionalità molto richiesta dalla community che semplifica notevolmente il processo di gioco. La Novità Principale: Aggiungi XISO dal Menu di Caricamento. Il cambiamento più evidente e gradito in questa release è l’integrazione della possibilità di aggiungere file XISO direttamente dal menu principale dell’emulatore. In passato, per avviare un gioco, era necessario avviare Xemu con una BIOS e un disco già selezionati tramite riga di comando, oppure utilizzare la funzionalità “Trascina e Rilascia”. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [EMU] Xemu v0.8.108: Disponibile l’Aggiornamento con l’Aggiunta Diretta di File XISO dal Menu!