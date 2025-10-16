Empoli per conquistare la Serie A si riparte da Dionisi
Empoli, 16 ottobre 2025 – L'esperienza di Pagliuca sulla panchina dell'Empoli è durata poco: sette partite totali, con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il decimo posto in classifica al pari di Sudtirol e Reggiana non ha lasciato per niente soddisfatta la dirigenza dei toscani, che ha optato per il cambio di guida tecnica dopo soli due mesi dall'inizio della stagione. La decisione era già nell'aria: il 14 ottobre, con un comunicato sul proprio sito, la dirigenza dell'Empoli ha sollevato dall'incarico Guido Pagliuca e oggi è arrivata l'ufficialità su chi prenderà il suo posto, Alessio Dionisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
LA NAZIONE - EMPOLI, FINISCE QUI L'AVVENTURA DI PAGLIUCA: OGGI IL GIORNO DEL RITORNO DI DIONISI Di Redazione ForzaPalermo.it Periodo di forti cambiamenti in casa Empoli, da quella che sembrava essere solamente una suggestione si sta pi - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia | Genoa 3-1 Empoli: il Grifone rimonta i toscani e conquista gli ottavi di finale https://buoncalcioatutti.it/2025/09/25/coppa-italia-genoa-3-1-empoli-il-grifone-rimonta-i-toscani-e-conquista-gli-ottavi-di-finale/… via @buoncalcio - X Vai su X
Ecco l’ufficialità, Dionisi torna a Empoli: il tecnico si lega al club toscano fino al 2027 - L’ex allenatore rosanero dovrà risollevare gli azzurri, partiti male in questo avvio: proprio questa altalena di risultat ... Riporta today.it
Empoli, ufficiale l’esonero di Pagliuca: attesa per l’arrivo di Dionisi - Dopo le voci dei giorni passati, adesso è ufficiale: Pagliuca non è più l'allenatore dell'Empoli. Secondo msn.com