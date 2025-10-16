Empoli, 16 ottobre 2025 – L'esperienza di Pagliuca sulla panchina dell'Empoli è durata poco: sette partite totali, con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il decimo posto in classifica al pari di Sudtirol e Reggiana non ha lasciato per niente soddisfatta la dirigenza dei toscani, che ha optato per il cambio di guida tecnica dopo soli due mesi dall'inizio della stagione. La decisione era già nell'aria: il 14 ottobre, con un comunicato sul proprio sito, la dirigenza dell'Empoli ha sollevato dall'incarico Guido Pagliuca e oggi è arrivata l'ufficialità su chi prenderà il suo posto, Alessio Dionisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, per conquistare la Serie A si riparte da Dionisi