Empoli Alessio Dionisi alla guida della prima squadra fino al 2027
EMPOLI – L’ Empoli Football Club ha comunicato ufficialmente di aver affidato la panchina della prima squadra ad Alessio Dionisi. Il tecnico, che aveva risolto il contratto con il Palermo, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Dionisi ha guidato oggi il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio, previsto nel pomeriggio. Lo staff della prima squadra sarà completato da Luca Vigiani, allenatore in seconda, Paolo Cozzi, collaboratore tecnico, e Fabio Spighi, preparatore atletico. Il ritorno di Dionisi segna un nuovo capitolo per l’Empoli, che punta a rafforzare il proprio progetto tecnico e a consolidare il lavoro sul campo con uno staff esperto e affiatato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
