Emergenza al Liceo Marconi di Pescara | studenti evacuati per sospetta intossicazione

Momenti di forte apprensione al Liceo Statale “Guglielmo Marconi” di Pescara, dove, poco dopo l’inizio delle lezioni, un forte odore irritante ha costretto all’evacuazione immediata dell’edificio. La sostanza, probabilmente ammoniaca, si sarebbe sprigionata da un laboratorio, causando malori tra studenti e personale scolastico. Appena avvertito l’odore acre, i docenti hanno dato l’allarme e l’intero istituto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Emergenza al Liceo Marconi di Pescara: studenti evacuati per sospetta intossicazione

