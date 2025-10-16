El Paìs, con Daniel Verdù, torna sull’intervista che Mbappé ha concesso domenica sera a Jorge Valdano a Movistar+. E pare dalla frase che Valdano gli ha detto: «Devi rilasciare più interviste, la gente ne ha bisogno». Verde, nel suo racconto dell’intervista, parte dal Périphérique, il boulevard che circonda Parigi e che – come scrive – “è metafora di una divisione, di un cliché, che sottolinea le due Frances. I ricchi, i bianchi, i miti e i riti della grande Repubblica a parte. Dall’altro, il corpaccione della città, l’immigrazione, la criminalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elogio di Mbappé il figlio delle banlieue che rifiuta il linguaggio da caverna dello spogliatoio (El Paìs)