Elly Schlein secondo voi sarà leader del Pd anche dopo le regionali di novembre?
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, anche se verrà sconfitta alle urne","index":2}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
• Il nome di Giani nella lista di Casa riformista lo ha suggerito Elly Schlein - X Vai su X
La vittoria in Toscana ridà vigore alla segretaria del Pd Elly Schlein, che sentenzia: "chi si era affrettato a decretare la morte di questa coalizione si deve ricredere" - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Toscana, dopo la vittoria Elly Schlein straparla - La vittoria in Toscana ridà vigore alla segretaria del Pd Elly Schlein, che sentenzia: "chi si era affrettato a decretare la morte di questa coalizione si deve ricredere" ... Scrive panorama.it
Elly Schlein celebra la vittoria di Giani: "Una gioia splendida, speranza per il futuro" - La segretaria del Partito Democratico nella sede del governatore della Regione Toscana, al secondo mandato consecutivo, rivendica: "La Lega crolla". Come scrive today.it
Armocromia dem. Elly Schlein vede Silvia Salis, "incontro di sostegno" - Ma rilancia il campo largo: "Andiamo avanti, i risultati parleranno" ... Lo riporta huffingtonpost.it