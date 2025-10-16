Elisabetta Canalis presenta Alvise Rigo a Elodie e Diletta Leotta durante una cena top secret

Momento di presentazioni ufficiali a Milano: Elisabetta Canalis è stata vista in un ristorante giapponese insieme alle amiche Diletta Leotta e Elodie e con loro c’era la sua nuova fiamma, Alvise Rigo. La coppia, che è stata più volte pizzicata dai paparazzi, adesso sembra consolidata tanto che l’ex velina si è sentita pronta a compiere il grande passo e far conoscere la sua nuova frequentazione alle amiche. Presente anche Andrea Iannone, fidanzato della cantante, mentre era assente Loris Karius, marito di Diletta Leotta, perché in Germania per lavoro. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, però, per questa cena importante è stato chiesto di avere “tendoni oscuranti”, in modo tale che nessuno potesse disturbarli o anche vederli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

