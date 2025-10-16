Elio e le storie tese al Comunale Note di solidarietà tra rock e ironia

Un punto di riferimento sul territorio ferrarese per il sostegno ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie da quasi trent’anni. In questo lungo periodo ha potuto realizzare e consolidare importanti progetti nell’ambito della psico-oncologia, della musicoterapia e delle cure palliative in età pediatrica, ambiti fondamentali per l’ascolto e il benessere emotivo dei piccoli pazienti. All’ospedale Sant’Anna di Cona l’ Associazione Giulia si impegna a essere il rifugio sicuro di chi ne ha bisogno e per farlo ha organizzato la 17esima edizione di ‘Un Angelo di Nome Giulia’, la grande serata benefica organizzata dall’ associazione di volontariato Giulia, che quest’anno vedrà protagonisti Elio e le Storie Tese con un concerto al teatro Comunale, in programma il 22 ottobre alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elio e le storie tese al Comunale. Note di solidarietà tra rock e ironia

Scopri altri approfondimenti

Elio e le Storie Tese - facebook.com Vai su Facebook

'Elio e le Storie Tese' sul palco del Teatro Comunale nel nome della solidarietà a sostegno di Associazione Giulia - Nel corso della serata sarà conferito anche il "Premio Giulia", istituito dall'associazione d'intesa con il Comune di Ferrara per riconoscere l'operato di associazioni o persone nell'ambito del ... Si legge su cronacacomune.it

Elio e le storie tese, il nuovo concertozzo è a Monza: i biglietti e le informazioni - Torna per la terza edizione IL CONCERTOZZO, l’evento organizzato da Elio e le storie tese e Trio Medusa che ogni anno unisce musica e consapevolezza sociale, promuovendo l’idea di una comunità più ... Segnala deejay.it

Serata benefica con Elio e le Storie Tese - L’evento da segnare in calendario sarà mercoledì 22 ottobre, ore 21, al Comunale ’Claudio Abbado’. Come scrive ilrestodelcarlino.it