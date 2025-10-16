Elicotteri carri armati e droni Le novità dell’Esercito Usa in mostra all’Ausa 2025

All’Annual meeting dell’association of the United States army (Ausa), a Washington, il messaggio è stato chiaro. L’Esercito americano sta cambiando. La principale fiera della difesa terrestre, vetrina delle innovazioni e punto d’incontro tra industria e vertici militari, ha mostrato un settore pronto a riscrivere sé stesso per affrontare un futuro di conflitti ad alta intensità e forte competizione tecnologica. La parola d’ordine è stata trasformazione, con meno burocrazia, più agilità e una capacità crescente di adattarsi in tempo reale. La nuova dottrina dell’Esercito americano La Army transformation initiative, sostenuta e rilanciata dal segretario dell’Esercito Daniel Driscoll, segna l’avvio di un processo profondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

