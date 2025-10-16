Elezioni | tutti ‘nalizzeno e nissuno c’ha cpito ‘na sega!
Oh, ma ‘un se ne pòl più! Ogni volta che s’apre l’urna (e non quella del morto, ma quella dei voti!) vien fori un’orda di “analisti”, “politologi”, “esperti di flussi” e “strategi del consenso”. Gente che, se li chiudi in bagno senza il Wi-Fi, ‘un troveno manco la maniglia! E via a dire: – “Abbiamo perso ma in realtà abbiamo vinto perché il trend è positivo nei comuni sotto i tremila abitanti!” – “Abbiamo vinto ma in realtà abbiamo perso perché il dato delle periferie indica un calo strutturale del consenso!” – “C’è un segnale forte di disaffezione!” – “C’è un messaggio chiaro da parte dell’elettorato!” MESSAGGIO CHIARO?! Sì, chiaro come un rutto dopo tre birre! La realtà, per chi ‘un vuol fa’ troppi discorsi, è solo una delle due: 1 Ho preso abbastanza voti? HO VINTO. 🔗 Leggi su Lortica.it
