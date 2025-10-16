Oh, ma ‘un se ne pòl più! Ogni volta che s’apre l’urna (e non quella del morto, ma quella dei voti!) vien fori un’orda di “analisti”, “politologi”, “esperti di flussi” e “strategi del consenso”. Gente che, se li chiudi in bagno senza il Wi-Fi, ‘un troveno manco la maniglia! E via a dire: – “Abbiamo perso ma in realtà abbiamo vinto perché il trend è positivo nei comuni sotto i tremila abitanti!” – “Abbiamo vinto ma in realtà abbiamo perso perché il dato delle periferie indica un calo strutturale del consenso!” – “C’è un segnale forte di disaffezione!” – “C’è un messaggio chiaro da parte dell’elettorato!” MESSAGGIO CHIARO?! Sì, chiaro come un rutto dopo tre birre! La realtà, per chi ‘un vuol fa’ troppi discorsi, è solo una delle due: 1 Ho preso abbastanza voti? HO VINTO. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Elezioni: tutti ‘nalizzeno, e nissuno c’ha cpito ‘na sega!