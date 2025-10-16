Elezioni regionali Steve Stellato | Non esiste alcun motivo di incompatibilità

In merito all’articolo pubblicato questa mattina, il candidato alla carica di consigliere regionale di Fratelli d’Italia Steve Stellato precisa: “Quanto riportato nell’articolo risulta essere inesatto e fuorviante. Si rappresenta che, ad oggi, la Procura regionale presso la Sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Maria Rosaria Boccia correrà alle prossime elezioni regionali in Campania con “Dimensione Bandecchi”, la lista del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Che per lanciare la candidatura, ha detto: "Maria Rosaria e io ci siamo sposati, finché morte non ci separi - facebook.com Vai su Facebook

Maria Rosaria Boccia correrà alle prossime elezioni regionali in Campania con “Dimensione Bandecchi”, la lista del sindaco di Terni. Che per lanciare la candidatura, ha detto: "Maria Rosaria e io ci siamo sposati, finché morte non ci separi”. Un matrimonio, p - X Vai su X

Elezioni regionali 2025, Fratelli d'Italia: Stellato se eletto rischia la decadenza - Sulla sua candidatura pende un’ombra che arriva direttamente dalla Corte dei Conti – Procura Regionale per la Campania, e che potrebbe determinare una incompatibilità automatica in caso di elezione ... Secondo casertanews.it

VERSO LE REGIONALI - Adesso è ufficiale, Steve Stellato è candidato nella lista di Fratelli d’Italia - Presidente della Pro loco, più volte assessore comunale a Bellona, Steve Stellato prova di nuovo la scalata in Regione Campania, dopo l’esperienza di cinque anni fa. Da casertafocus.net

Quando inizia spoglio Elezioni Regionali 2025 e Comunali/ Quando si sanno i risultati: info scrutinio - Elezioni Regionali 2025 e Comunali, quando inizia spoglio e quando si sanno i risultati definitivi e reali: info scrutinio, come funziona e le regole I risultati delle Elezioni Regionali 2025 e delle ... Come scrive ilsussidiario.net