Elezioni Regionali il PD Sannio punta su Cacciano e Razzano

Fremondoweb.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Cacciano: “Vogliamo rappresentare con forza i diritti delle aree interne”. Razzano: “Sono figlia di questo territorio, non mi arrendo al suo abbandono” “Raccolgo con grande senso di responsabilità l’invito del Partito Democratico a candidarmi alle prossime Elezioni Regionali. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

elezioni regionali il pd sannio punta su cacciano e razzano

© Fremondoweb.com - Elezioni Regionali, il PD Sannio punta su Cacciano e Razzano

Approfondisci con queste news

elezioni regionali pd sannioRegionali, ora è ufficiale: Cacciano e Razzano candidati del Pd Sannio - “Raccolgo con grande senso di responsabilità l’invito del Partito Democratico a candidarmi alle prossime Elezioni Regionali. Come scrive ntr24.tv

elezioni regionali pd sannioRegionali, Vincenzo De Luca dal Sannio riparte con le candidature di Mino Mortaruolo e Stefania Pavone - Anche la nascente lista ‘A Testa Alta’ che il governatore uscente Vincenzo De Luca sta predisponendo a sostegno del ‘campo progressista’ e nello specifico di supporto alla candidatura di Roberto Fico ... Si legge su ntr24.tv

Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: Giani stravince e conquista il bis, Pd primo partito - Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: Eugenio Giani conquista il bis, netta vittoria su Alessandro Tomasi. lanotiziagiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Pd Sannio