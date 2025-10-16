Elezioni Regionali il PD Sannio punta su Cacciano e Razzano

Comunicato Stampa Cacciano: “Vogliamo rappresentare con forza i diritti delle aree interne”. Razzano: “Sono figlia di questo territorio, non mi arrendo al suo abbandono” “Raccolgo con grande senso di responsabilità l’invito del Partito Democratico a candidarmi alle prossime Elezioni Regionali. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Elezioni Regionali, il PD Sannio punta su Cacciano e Razzano

