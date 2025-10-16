Elezioni regionali Gimmi Cangiano accoglie Rany Pagano in Fdi

Casertanews.it | 16 ott 2025

Ufficiale l'ingresso di Rany Pagano in Fratelli d'Italia. Una decisione, quella assunta dall'ex sindaco di Casaluce, dopo l'ingresso nella Lega dell'ex Fdi Alfonso Piscitelli, consigliere regionale uscente, e l'impossibilità di essere candidato nella lista del Carroccio, che già comprende Massimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it



