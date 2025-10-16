Elezioni regionali Gimmi Cangiano accoglie Rany Pagano in Fdi

Ufficiale l'ingresso di Rany Pagano in Fratelli d'Italia. Una decisione, quella assunta dall'ex sindaco di Casaluce, dopo l'ingresso nella Lega dell'ex Fdi Alfonso Piscitelli, consigliere regionale uscente, e l'impossibilità di essere candidato nella lista del Carroccio, che già comprende Massimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Alle ultime elezioni come tutti sanno io sono stato eletto in Toscana. La Lega ottenne il 6,41% e in campagna elettorale mi aiutarono tutti. Alle regionali con qualche conflitto interno, come spesso accade dopo i "cambiamenti di management", si è ottenuto il 4,3 - X Vai su X

In occasione delle Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché gravemente ammalati o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettrome - facebook.com Vai su Facebook

