Si avvicinano le elezioni in Campania: i cittadini sono chiamati alle urne a fine novembre per scegliere il nuovo governatore ( Vincenzo De Luca ha esaurito i due mandati) e i membri del consiglio regionale. Per la poltrona di presidente si sfidano Roberto Fico per il centrosinistra e Edmondo Cirielli per il centrodestra. Le cose da sapere sui candidati. Elezioni regionali Campania 2025: il candidato del centrosinistra. Roberto Fico (Imagoeconomica). Ex presidente della Camera e figura di punta del Movimento 5 stelle, Fico era uscito dai radar nel 2022 dopo aver portato a termine il suo secondo mandato come deputato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni regionali Campania 2025: chi sono i candidati