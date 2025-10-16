Elezioni regionali 2025 Fratelli d' Italia | Stellato se eletto rischia la decadenza

Una ‘batosta’ clamorosa per Steve Stellato a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste per le elezioni regionali 2025 della Campania. Il politico di Bellona ha già annunciato che scenderà in campo con Fratelli d’Italia, tuttavia sulla sua candidatura pende un’ombra che arriva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

