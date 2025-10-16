Elezioni regionali 2025 Fratelli d' Italia | Stellato se eletto rischia la decadenza
Una ‘batosta’ clamorosa per Steve Stellato a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste per le elezioni regionali 2025 della Campania. Il politico di Bellona ha già annunciato che scenderà in campo con Fratelli d’Italia, tuttavia sulla sua candidatura pende un’ombra che arriva. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In occasione delle Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché gravemente ammalati o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettrome - facebook.com Vai su Facebook
#ToscanaRossa è la vera sorpresa di queste elezioni regionali in Toscana. Antonella Bundu prende il 5,2% e la lista ha più voti di Lega e M5S. Purtroppo a causa di una legge elettorale che premia i grandi partiti, non entreremo in consiglio. Ma questo è solo l - X Vai su X
Elezioni regionali 2025, Fratelli d'Italia: Stellato se eletto rischia la decadenza - Sulla sua candidatura pende un’ombra che arriva direttamente dalla Corte dei Conti – Procura Regionale per la Campania, e che potrebbe determinare una incompatibilità automatica in caso di elezione ... Si legge su casertanews.it
Regionali, Fratelli d’Italia: “Siamo il primo partito a Scarlino, premiato nostro progetto” - Fratelli d'Italia Scarlino, in provincia di Grosseto, commenta l'esito del voto delle elezioni regionali in Toscana. Come scrive grossetonotizie.com
Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Eletti FdI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alessandro Tomasi e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive