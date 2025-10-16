La vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Toscana ha rappresentato un importante segnale politico, ma l’euforia iniziale legata al “2 a 1” (una vittoria su tre sfide regionali) ha lasciato presto spazio a un’analisi più fredda e realistica dei numeri. A scrutinio completato, infatti, se da un lato la riconferma di Eugenio Giani è stata ampia e indiscutibile, dall’altro lato emerge un quadro più complesso: i rapporti di forza tra centrosinistra e centrodestra non sembrano essersi spostati in modo significativo rispetto al passato recente. Leggi anche: Elezioni regionali in Toscana, Giani rieletto: “Grazie Toscana, vi amo” I dati elaborati da YouTrend segnalano che, nel complesso delle tre regioni andate al voto in ottobre ( Toscana, Marche e Calabria ), per la prima volta dalle politiche del 2022, il centrodestra ha superato il centrosinistra in termini di voti assoluti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni in Toscana, il centrosinistra vince ma perde voti: tutti i numeri